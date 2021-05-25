شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعالج أخطاء الفرص السهلة في الزمالك عقب مباراة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي كانت صعبة، مشيرا إلى التكتيك اليوم يأتي في نهاية الأمر بسبب الشد العصبي ولكن الأهم هو حصد نقاط المباراة .

أضاف كارتيرون بعد المباراة: «التغييرات التي تمت في التشكيل بسبب ضغط المباريات وسعداء بأننا نملك لاعبين في نفس المستوي مثل الظهيرين الأيمن والأيسر».

كما أشار المدير الفني للزمالك: «أشرف بن شرقي لم يكن موفقا وكان يستطيع إحراز أكثر من هدف ولكنه لاعب مهم ومؤثر بالنسبة لنا، بينما طارق حامد لاعب لاغني عنه وهذا الطرد الذي تعرض له أمام المصري فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يستعيد فورمته ولياقته البدنية».

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلا: «نصل المرمي كثيرا والزمالك أكثر فريق قام بتدريبه يصل إلى المرمي وسيتم علاج هذه الأمر مشددا على أن الفريق ارتكب أخطاء كثيرة». حقق الزمالك فوزا مثيرا على المصري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 24 للدوري الممتاز، ليصل إلى النقطة 54 في صدارة البطولة.