شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد طارق حامد في مباراتي الإسماعيلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك خدمات نجم خط وسطه طارق حامد، خلال مباراتين مقبلتين، بعدما تعرض للبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة فريقه اليوم أمام المصري.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بنتيجة 3/2 بملعب الاسكندرية، بمنافسات الجولة رقم 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

ويغيب طارق حامد عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الإسماعيلي بمنافسات كأس مصر، كذلك في مباراة الجونة بمنافسات الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز.