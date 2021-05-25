اخبار الرياضه

الزمالك يفقد طارق حامد في مباراتي الإسماعيلي والجونة

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد طارق حامد في مباراتي الإسماعيلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك خدمات نجم خط وسطه طارق حامد، خلال مباراتين مقبلتين، بعدما تعرض للبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة فريقه اليوم أمام المصري.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بنتيجة 3/2 بملعب الاسكندرية، بمنافسات الجولة رقم 24 من عمر مسابقة الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

ويغيب طارق حامد عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الإسماعيلي بمنافسات كأس مصر، كذلك في مباراة الجونة بمنافسات الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا