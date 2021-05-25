شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الزمالك والمصري .. رسالة نارية من وائل القباني لـ طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وائل القباني، مدافع الزمالك السابق، رسالة نارية إلى طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجاءت رسالة وائل القباني لطارق حامد، بعد تعرضه للطرد، خلال مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال وائل القباني، لطارق حامد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فريقك يلعب بزيادة لاعب عن المصري، ومتقدم بفارق هدف، مش لازم تتهور وتضع (كوعك) في وجه اللاعب المنافس، خاصة أن الهجمة لم تكن خطيرة».

وأضاف : «طارق حامد، لاعب لديه خبرات كبيرة، يجب أن يتحكم في إنفعالاته أكثر من ذلك، لأنه كان من الممكن أن يضيع من فريقه الفوز في مباراة المصري».