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خبير تحكيمي يحلل أداء البنا في مباراة الزمالك والمصري: «ارتكب 3 أخطاء»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلل الخبير التحكيمي سمير عثمان، أداء الحكم محمود البنا، الذي أدار مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الإثنين، بمنافسات الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، والتي حسمها الفريق الأبيض بنتيجة 3/2.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: «محمود البنا حكم جريء وأدار المباراة بشكل مميز ولكنه أخطاء خلال 3 مشاهد من خلال قراراته».

وأوضح أن الخطأ الأول «هناك ركلة جزاء أخرى للزمالك لم يحتسبها البنا في الشوط الأول بعد لمسة يد واضحة لمدافع المصري».

وأكمل: «حارس المصري تحرك للأمام في ركلة جزاء أشرف بن شرقي وكان يجب على البنا إعادتها».

وأنهى تصريحاته موضحاً الخطأ الثالث للبنا: «ركلة الجزاء الأخيرة التي احتسبهعا لمصلحة الزمالك سبقها خطأ ضد أحد لاعب يالفريق الأبيض قام خلاله ببدفع مدافع المصري».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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