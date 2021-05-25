شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي يحلل أداء البنا في مباراة الزمالك والمصري: «ارتكب 3 أخطاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلل الخبير التحكيمي سمير عثمان، أداء الحكم محمود البنا، الذي أدار مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الإثنين، بمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، والتي حسمها الفريق الأبيض بنتيجة 3/2.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: «محمود البنا حكم جريء وأدار المباراة بشكل مميز ولكنه أخطاء خلال 3 مشاهد من خلال قراراته».

وأوضح أن الخطأ الأول «هناك ركلة جزاء أخرى للزمالك لم يحتسبها البنا في الشوط الأول بعد لمسة يد واضحة لمدافع المصري».

وأكمل: «حارس المصري تحرك للأمام في ركلة جزاء أشرف بن شرقي وكان يجب على البنا إعادتها».

وأنهى تصريحاته موضحاً الخطأ الثالث للبنا: «ركلة الجزاء الأخيرة التي احتسبهعا لمصلحة الزمالك سبقها خطأ ضد أحد لاعب يالفريق الأبيض قام خلاله ببدفع مدافع المصري».