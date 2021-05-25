شكرا لقرائتكم خبر عن القباني يهاجم كارتيرون: بيتفرج على الخط زيه زينا.. ومش متابع أي حاجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم وائل القباني، مدافع الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفريق الأبيض خلال الشوط الثاني من مباراة المصري البورسعيدي.

وكان الزمالك حقق فوزًا مثيرًا على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أشادنا بالمدرب الفرنسي في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كارتيرون (مجاش)».

وأضاف :«كارتيرون، في الشوط الثاني زيه زي الناس إللي بتتفرج، إزاي تواجه فريق يلعب بعشرة لاعبين ولا تجري لأأي تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثاني؟، المدرب تأخر كثيرًا في التغييرات»، مضيفًا:«أنت بتتفرج على الخط زيك زينا، أنت مش متابع أي حاجة، لو الزمالك خسر الدوري، أنت السبب».

وأوضح :«كارتيرون، كان محظوظًا في الشوط الثاني من مباراة المصري، بعدما نجح الفريق الأبيض في خط هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة».