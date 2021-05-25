شوط تألق حراس المرمى.. عواد يتصدى لركلتي جزاء أمام المصري ودعدور يتصدى أمام بن شرقي.. وطرد أحمد رفعت

الشارقة - اميمة ياسر -





شهدت مباراة الزمالك والمصري، المقامة حاليا، والتي تجمع كلا الفريقين، على ستاد الأسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ24 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز، إضاعة الفريق البورسعيدي لركلتي جزاء، ففي الدقيقة 34، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق البورسعيدي بعد لمسة يد على محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك داخل منطقة الجزاء.

كما شهدت إضاعة نادي الزمالك لركلة جزاء عن طريق أشرف بن شرقي في نهاية الشوط الأول، وطرد مباشر لأحمد رفعت لاعب المصري للتدخل على أحمد سيد زيزو بدون كرة.

وسدد حسن علي ركلة الجزاء على يسار محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، تصدى لها الأخير ببراعة، وفي الدقيقة 44 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جديد للمصري سددها سعيدو سيمبوري وتصدى لها «عواد».

كما أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء في وجه أحمد رفعت بعد تدخله بعنف على قدم أحمد سيد زيزو، ليلجأ الحكم لتقنية الفار قبل أن يقرر استبدال البطاقة الصفراء بالحمراء.