بربع مليون جنيه.. محمد حماقي يُلغي حفلة غنائية إحترامًا لوفاة سمير غانم



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي والناقد الفني هاني عزب عن الأجر الذي تنازل عنه المطرب محمد حماقي، بعدما اعتذر عن عدم إحياء إحدى حفلات الزفاف، احترامًا لوفاة الفنان الكبير سمير غانم.

وكتب عزب على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": “مفاجأة محمد حماقي ضحى بقرابة المليون جنيه قيمة أجره احترامًا لأسرة سمير غانم”.

وسبق، وكشف الفنان والمنتج هشام جمال، اعتذار النجم محمد حماقي عن عدم إحياء حفل زفاف تزامنًا مع يوم وفاة النجم الكبير سمير غانم.

ووجه هشام رسالة شكر إلى حماقي، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، قال فيها: "عرفت دلوقتي إن أخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. شكراً يا أصيل يا محترم".