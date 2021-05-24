شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق ينتقد كارتيرون بعد ثلاثية الزمالك في المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب التشكيل الذي خاض به مباراة المصري البورسعيدي.

وكان الزمالك حقق فوزًا مثيرًا على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"مينفعش أغير في التشكيل الأساسي للفريق في تلك المباريات المهمة، يجب أن يكون هناك استقرار في التشكيل خاصة في خط الدفاع".

وأضاف :"محمد عبد الشافي، وحازم إمام، أفضل من أحمد فتوح وحمزة المثلوثي، اللذان يقدمان مستوى سيئ مع الفريق"، مشيرًا :"من الممكن أن تستعين بالثنائي في الشوط الثاني، ولكن الإعتماد عليهما من بداية المباراة يؤثر بالسلب على أداء الفريق الأبيض".