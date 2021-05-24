شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرفض إرتداء الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي .. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، أنهى موسمه الكروى مع فريقه بالدوري الإنجليزي بشكل رائع بالرغم من خسارته معركة الحذاء الذهبي أمام المهاجم الإنجليزي هاري كين بفارق هدفا وحيدا في الجولة الأخيرة من الموسم الجاري والذي انتهى مساء الأحد، وتأهل ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا بحصوله على المركز الثالث.

مباراة ليفربول و كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وخلال المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي لم يتمكن محمد صلاح من فض الاشتباك مع هاري كين الذي توج بالحذاء الذهبي برصيد 23 هدفا بفارق هدف وحيد عن النجم المصري الذي كان باستطاعته أن يصل إلى الهدف 25 بكل سهولة خلال اللقاءين الماضيين، بداية من بيرنلي وأخيرا، كريستال بالاس.

صلاح أهدر ما لايقل عن 4 فرص محققة خلال المباراتين الأخيرتين، خاصة الجولة الأخير أمام كريستال بالاس بعدما سنحت له فرصة عظيمة أن يسجل هدف فريقه الثالث وهدفه رقم 23 ليتساوى مع هاري كين، ليصبح محمد صلاح رافضا لإرتداء الحذاء الذهبي الذي فاز به 3 مرات خلال المواسم الماضية.

وكانت هذه الهجمة في أواخر الشوط الثاني من مباراة كريتسال بالاس بعدما انفرد محمد صلاح بالمرمى بعد تمريرة ساحرة من النجم البرازيلي فرمينو، ولكن النجم المصري وضع الكرة خارج البرواز بصورة غريبة وسط اندهاش النجم البرازيلي فرمينو.

ونجح هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي، في هزيمة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في سباق الحذاء الذهبي لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وخاض صلاح وكين مبارياتهما الأخيرة في الموسم اليوم الأحد، ضد كل من كريستال بالاس وليستر سيتي، على الترتيب، ليفشل الأول في هز الشباك في فوز فريقه بهدفين نظيفين، وينجح الثاني في تسجيل هدفًا في شباك الثعالب في المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.

وبذلك رفع نجم توتنهام رصيده إلى 23 هدفًا مقابل 22 لمحمد صلاح، فيما جاء برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 هدفًا، يليه باتريك بامفورد من ليدز وسون هيونج مين من توتنهام بـ 17 هدفًا.

وانتهى الدوري الإنجليزي الممتاز بتتويج مانشستر سيتي باللقب، وتأهل كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

هاري كين -23 هدفا

محمد صلاح- 22 هدفا

برونو فيرنانديز- 18 هدفا

باتريك بامفورد- 17 هدفا

سون هيونج مين- 17 هدفا