شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصرى 2021 .. أشرف بن شرقي يهرب بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك من التقدم لفريقه على الفريق المصري البورسعيدي بهدف ثاني ليرفع رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا ليتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري.

ويأتي في المرتبة الثانية أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا برصيد 11 هدفا، يليه عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، وعمرو كمال لاعب النادي المصري، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، كل منهم يمتلك 10 أهداف، ثم حسام حسن لاعب سموحة ويوسف أوباما، رابعا، برصيد 9 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بين الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي 1/1 خلال اللقاء الذي يقام بينهما مساء الاثنين ضمن منافسات الأسبوع 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021.

تعادل فريق الزمالك أمام المصري بهدف محمد عبد الغني عند الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول المقام بينهما على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

ونجح إيزى إيمكا فى تسجيل هدف مبكر للنادي المصري فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 2 بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة فى مرمى الحارس محمد عواد .

وعند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول تصدى محمد عواد لضربة جزاء ثانية ليحرم الفريق البورسعيدي من هدفين محققين في الشوط الأول. وعند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى دعدور حارس مرمى الفريق البورسعيدي لضربة جزاء ضد فريقه سددها أشرف بن شرقي.