شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: محمود البنا ظلم الزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى وائل القباني، مدافع نادي الزمالك السابق، أن محمود البنا، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، ظلم الفريق الأبيض، خلال الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «محمود البنا، ظلم الزمالك في الشوط الأول، ضربة الجزاء الثانية التي احتسبها للنادي المصري غير صحيحة، لأن الكرة كانت قريبة من يد محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأبيض».

وأضاف: «كان من المفترض أن يعيد البنا، ضربة جزاء الزمالك، لأن أحمد دعدور، حارس المصري خرج من مرماه».