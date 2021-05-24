شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: الزمالك عنده أزمة دفاعية..وبن شرقي يلعب برعونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل القباني، مدافع نادي الزمالك السابق، أن مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ظهروا بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تٌقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الزمالك عنده أخطاء دفاعية بشكل كبير، ظهرت في بداية المباراة، وذلك من خلال الهدف الأول للنادي المصري".

وأضاف :"هناك خطأ كبير في التمركز من مدافعي الزمالك، من المفترض أنهم أصحاب خبرات، لا يجب أن يرتكبوا مثل تلك الأخطاء".

وواصل :"المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، يلعب برعونة كبيرة، وهذا ظهر في الفرصة التي أضاعها في الدقيقة 23، وضربة الجزاء التي سددها في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول".