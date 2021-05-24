شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يقود الأهلي في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن آخر تطورات بعثة القلعة الحمراء في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن جاهزية على معلول للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله وصلنا أمس إلى الدوحة بعد مباراة صن داونز، وسافرنا من فترة طويلة لكن كان مهم جدًا نستفيد من التواجد في الدوحة قبل يومين من مباراة السوبر الإفريقي، مضيفًا:»اليوم تدربنا تديبة جيدة، وغدًا سنخوض مران آخر في نفس توقيت المباراة».

وأضاف عبدالحفيظ: «لم نواجه أي معوقات في الدوحة بل بالعكس، الأمور هنا مُرتبة بشكل جيد جدًا، واللجنة المنظمة تقوم بدور رائع جدًا، ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ونحن سعداء بسبب قرار الاتحاد الأفريقي بحضور 30% لمباراة السوبر الإفريقي، وجميع اللاعبين سعداء بذلك»، مضيفًا: «ربنا كرمنا في مشوارنا الإفريقي، وكان مهم جدًا موضوع الفصل بين البطولتين، والأمور الفنية تسير بشكل جيد».

وعن موقف مصابي الأهلي قال عبدالحفيظ: «حمدي فتحي خضع اليوم لأشعة والأمور كويسة أوى وغدًا سيخضع لأشعة رنين، وعلي معلول شارك في التدريبات اليوم بشكل كامل لأول مرة، واللاعبين شبه بتكتمل بنسبة كبيرة، وطبيًا على معلول جاهز لمباراة السوبر الإفريقي، وفنيًا الأمر يعود للجنوب إفريقي بيتسو موسمياني