شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني : الزمالك هو المسؤول عن أزمة فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى وائل القباني، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن النادي الأبيض هو المسؤول الأول والأخير عن أزمة تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أزمة فرجاني ساسي، عند الزمالك، لو النادي الأبيض الأبيض يستطيع توفير الفلوس، التي تجعل اللاعبين قريبين من بعض في الأور المالية، يجب تجديد التعاقد مع اللاعب التونسي».

وأضاف: «إذا لم يستطع الزمالك توفير المقابل المادي لفرجاني ساسي، يجب أن يبدأ في البحث عن بديل للاعب التونسي، حتى لا يحدث ما حدث عندما رحل مصطفى محمد، حيث فشل النادي الأبيض حتى الأن في إيجاد بديل له».