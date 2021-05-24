شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضربات جزاء في شوط أول مثير بين الزمالك والمصري ينتهى 1/1.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي 1/1 خلال اللقاء الذي يقام بينهما مساء الاثنين ضمن منافسات الأسبوع 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021.

تعادل فريق الزمالك أمام المصري بهدف محمد عبد الغني عند الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول المقام بينهما على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

ونجح إيزى إيمكا فى تسجيل هدف مبكر للنادي المصري فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 2 بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة فى مرمى الحارس محمد عواد .

وعند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول تصدى محمد عواد لضربة جزاء ثانية ليحرم الفريق البورسعيدي من هدفين محققين في الشوط الأول. وعند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى دعدور حارس مرمى الفريق البورسعيدي لضربة جزاء ضد فريقه سددها أشرف بن شرقي.