شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: كارتيرون يُعاند نفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كارتيرون، يٌعاند نفسه ويعاند الجمهور، وذلك بسبب التشكيل وطريقة اللعب التي يخوض بها المباريات».

وأضاف :«الكل يؤكد أن المغربي أن حميد أحداد، لا يستحق قيادة هجوم الزمالك، ولكن نجد كارتيرون، يعتمد عليه بشكل أساسي»، مؤكدًا :«الزمالك يلعب على بطولة، ومينفعش يكون أحداد، هو مهاجم الفريق».

وواصل :«أسامة فيصل، يستحق أن يقود هجوم الزمالك في المباريات المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ونجاحه في إحراز هدف الفوز».