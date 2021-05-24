شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: فتوح عنده مشاكل دفاعية.. وعبد الشافي أفضل منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع نادي الزمالك السابق، أن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: "أحمد فتوح، لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي في نادي الزمالك، لأنه لديه مشاكل في النواحي الدفاعية".

وأضاف: "محمد عبد الشافي، أفضل من فتوح، فهو يجيد القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، فضلاً عن خبراته الكبيرة".

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي مساء الإثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.