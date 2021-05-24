شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد : النصر حقق فوزًا مستحقًا أمام كوكاكولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النصر بقيادة طارق السيد فوزا غاليا ومستحقا على فريق كوكاكولا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي الفرعي ضمن الجولة 24 بدوري القسم الثاني .

أحرز هدفي النصر دخير محمد وحسام جلال .

وجاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين ونجح النصر في تسجيل الهدف الاول عن طريق دخير محمد في الدقيقة 23 .

وفي الشوط الثاني لجأ النصر لغلق وسط ملعبه واللعب على الهجمات المرتدة ونجح حسام جلال البديل في تسجيل الهدف الثاني للنصر .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 32 نقطة وصعد للمركز السابع بفارق ست نقاط على بورتو المتصدر برصيد 38 نقطة، حيث جمع النصر سبع نقاط من ثلاث مباريات تحت قيادة طارق السيد المدير الفني، بينما توقف رصيد كوكاكولا عند 35 نقطة في المركز الخامس.

من جانبه قال طاق السيد المدير الفني للنصر إنه سعيد بالفوز على كوكاكولا وسعيد بالنتيجة والأداء الرجولي من اللاعبين، وأن الفوز وضع النصر في مكانة جيدة في جدول الدور حيث الوصول للنقطة 32 والاقتراب من المركز الاول بفارق ست نقاط .

وقال طارق السيد: إن الوضع في بداية التجربة مع النصر كان صعبا، ولكن نجحت مع الجهاز الفني في العمل بشكل باجتهاد خلال فترة لا تتعدى 15 يوما. ووجه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وأيضا أحمد الأحمر عضو المجلس على الثقة الكبيرة والوقوف خلف الفريق ودعمه موجها الشكر للاعبين الرجال .

وقال إن النتيجة أمام كوكاكولا جاءت بسبب أن النصر يمتلك لاعبين على مستوى فني عالٍ، موجها الشكر لسيد عيد المدير الفني السابق على مجهوده الفترة الماضية وأنه جاء لاستكمال المشوار مع النصر خلفا لسيد عيد .

وأضاف طارق السيد أن فريق كوكاكولا فريق محترم يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهازا فنيا محترما، وأنه تم دراسة كوكاكولا بشكل جيد مع الجهاز الفني وتم الوقوف على أهم مفاتيح اللعب. وقال: في الشوط الأول استحوذنا على اللقاء أغلب الفترات وأحرزنا هدفا، وفي الشوط الثاني اعتمدنا على الهجمات المرتدة عن طريق حسام جلال وميدو العطار وأوشا وغلق نصف الملعب بالدفع بمحمد ناصر مودي، ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة والخروج بثلاث نقاط مهمة للغاية .

وقال: لدينا ثقه كبيرة في اللاعبين وفي قدراتهم وسنكمل المشوار من أجل تقديم أفضل شيء لنادي النصر الذي يستحق الكثير.