شكرا لقرائتكم خبر عن علم فلسطين يزين ختام «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النجم الجزائرى رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، بتتويج فريقه بلقب بطولة الدورى، بحمل علم فلسطين، وذلك عقب مباراة إيفرتون، التى أقيمت أمس الأول، الأحد، فى ختام «البريميرليج»، والتى انتهت بفوز السيتى بخماسية نظيفة.

واشترك محرز مع فريقه بشكل أساسى قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 65، وعقب انتهاء المباراة احتفل النجم الجزائرى بتتويج فريقه بلقب «البريميرليج» بارتداء علم بلاده الجزائر، كما قام برفع علم فلسطين، وذلك تضامنًا مع أهالى غزة الذين تعرضوا لعدوان من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقدم اللاعب صاحب الـ30 عامًا موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتى، فى الدورى الإنجليزى، حيث لعب 27 مباراة، وساهم فى 15 هدفًا، سجل 9 أهداف وصنع 6 غيرها.

ولم يكن محرز اللاعب الوحيد الذى قام برفع علم فلسطين فى الدورى الإنجليزى، حيث سبقه الفرنسى بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، حيث قام برفع العلم، عقب المباراة التى جمعت فريقه بنظيره فولهام، فى الجولة الـ37 للبريميرليج. ورفع بوجبا علم فلسطين على أرضية ملعب أولد ترافورد أمام 10 آلاف متفرج، رفقة زميله الإيفوارى أماد ديالو، وسبقهما لاعب الوسط الإنجليزى حمزة تشودرى، لاعب ليستر سيتى، الذى احتفل بفوز فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى برفع العلم الفلسطينى، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، خسر الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، لقب هداف الدورى الإنجليزى «الحذاء الذهبى»، أمام الدولى الإنجليزى هارى كين، مهاجم فريق توتنهام، وذلك بعدما نجح الأخير فى إحراز هدف خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتى، فى الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 23 هدفًا، بفارق هدف واحد عن صلاح، الذى فشل فى التسجيل خلال مباراة الريدز مع كريستال بالاس، والتى فاز بها فريقه بهدفين نظيفين. وكان يأمل صلاح فى الحصول على الحذاء الذهبى للمرة الثالثة، وذلك بعدما فاز بها منفردًا فى عام 2018، وبالمشاركة مع السنغالى ساديو مانى والجابونى بير أوباميانج، فى عام 2019. وحرص محمد صلاح على تهنئة هارى كين بفوزه بالحذاء الذهبى، حيث كتب مهاجم توتنهام عبر حسابه على «تويتر»: «سعيد للفوز بمثل هذه الجوائز، لم تكن لتتحقق دون الفريق والموظفين»، ويرد صلاح عليه قائلًا: «تستحقها عن جدارة، تهنئتى لك». وأبرزت الصحف الإنجليزية خسارة صلاح الحذاء الذهبى، حيث قالت صحيفة «ديلى ميل»: «فاز هارى كين بالحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى الممتاز موسم 2020-2021، متفوقًا على محمد صلاح، بعد أن سجل هدفه الـ23 فى مباراة ليستر سيتى، وربما تكون هذه هى المباراة الأخيرة له مع توتنهام».

فيما قالت صحيفة «ميرور»: «الفرعون المصرى أضاع بصعوبة الفوز بالحذاء الذهبى، لكنه تمكن من تسجيل 22 هدفًا فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم».