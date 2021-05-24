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الزمالك و المصري .. هدف محمد عبد الغني في المصري (فيديو)

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك هدف التعادل فى النادي المصري فى الدقيقة 29 من عمر المباراة ، وجاء الهدف بعد سقوط الكرة من دعدور حارس المصري لتسقط أمام محمد عبد الغني سجلها فى الشباك هدف التعادل لنادي الزمالك .

يواجه الزمالك نظيره المصري ممثل محافظة بورسعيد مساء الاثنين في بث مباشر في الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته للتحليق في صدارة الدوري الذي يتصدره برصيد ٥١ نقطة .

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تبدأ الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في بث مباشر ضمن الجولة 24 من الدوري 2020-2021.

ووصل الأتوبيس الخاص بالفريقين لملعب الإسكندرية وتفقد الفريقين الملعب

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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