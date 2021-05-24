الإثارة مستمرة.. طرد طارق حامد وهدف استثنائي بمباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تواصلت الإثارة والمتعة في مباراة الزمالك والمصري خلال شوط المباراة الثاني، بعدما شهدت حالة طرد مباشر وهدف استثنائي.

وأشهر محمود البنا، حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه طارق حامد بعد تدخل على جريندو لاعب المصري.

وعاد البنا لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ليقوم بإلغاء البطاقة الصفراء، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه طارق حامد في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 69، يأتي أوستين أوموتو مهاجم المصري، ليسجل هدفاً استثنائياً "دبل كيك" بعد عرضية رائعة من كريم العراقي ليتعادل لفريقه 2-2، في لقاء مثير.