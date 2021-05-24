هيثم فاروق يصف كارتيرون بـ "الفاشل" بسبب بن شرقي .. والمغربي يرد في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجم هيثم فاروق مدافع الزمالك السابق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بسبب إسناده الأخير مهمة تسديد ضربة الجزاء التي حصل عليها الأبيض في نهاية الشوط الأول إلي المغربي أشرف بن شرقي.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في نهاة الشوط الأول حصل عليها التونسي سيف الجزيري ليهدرها بن شرقي في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 24 في الدوري المصري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد نهاية الشوط الأول "كارتيرون يا فاشل .بن شرقي اهدر 5 فرص محققة وواضح انه بعيد تماما عن التركيز والفورمة .كيف تسمح له بتسديد ضربة الجزاء؟".

ولكن المغربي رد في الشوط الثاني وسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة في الدقيقة 60 ليعتلي صدارة جدول هدافي الدوري,