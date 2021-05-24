عبدالحفيظ يكشف موقف معلول من المشاركة في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مرانا خفيفا مساء اليوم الاثنين، على ملعب جامعة قطر 3، استعدادًا لمباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب السد.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" الأهلي خاض مرانا خفيفا اليوم وغدا سيتدرب في نفس موعد اللقاء للدخول في الأجواء".

وأضاف، أن بعثة الفريق لم تواجه أي معوقات حتى الآن، لافتًا أن الجميع يشعر بالسعادة بعد قرار السماح بوجود 30% من الجماهير في ملعب اللقاء.

وأوضح، أن علي معلول شارك لأول مرة في المران بشكل كامل، مؤكدًا أن اللاعب سليم 100% والمشاركة في يد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وأشار إلى أن حمدي فتحي خضع لأشعة اليوم وسيخضع غدا لأشعة رنين للإطمئنان على حالته، لافتًا أن اللاعب كانت يشارك في التدريبات لأن إصابته كانت كسر في اليد، لكن لم يكن يشارك في المباريات خوفًا من الالتحامات.

وأكد أن فريق الأهلي لديه الدوافع لتحقيق الفوز على نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقاء.

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته:" كأس السوبر الإفريقي بطولة ليست سهلة وظلت غائبة عن النادي منذ 7 أعوام والجميع ينتظر تحقيقها".