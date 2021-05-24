الخليج 365 يكشف.. قرار جديد بشأن "فاصلة" شباب الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الفاصلة بدوري الجمهورية مواليد 99 لأجل غير مسمى.

وكان اتحاد الكرة قد سبق وخاطب الأندية بتحديد يوم 26 مايو موعداً لمباراة الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 99.

وصرح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لمصراوي قائلاً "بالفعل اتخذنا قراراً بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك الفاصلة مواليد 99".

واختتم "لم نحدد أي موعد بعد لتلك المباراة أو مصير المسابقة".

وسبق وتأجلت المباراة من يوم 20 إبريل، حيث نشبت أزمة كبرى بسبب مطالبة الزمالك باللقب بقاعدة فارق الأهداف، بينما يطالب الأهلي باللقب بقاعدة المواجهات المباشرة بعد التساوي في النقاط.