"3 ركلات جزاء مهدرة وطرد".. شوط أول مثير بين الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والمصري، بنتيجة التعادل 1-1 ، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري we المصري.

وشهد الشوط الكثير من الإثارة حيث احتسب حكم اللقاء محمود البنا 3 كلات جزاء وأشهر بطاقة حمراء للاعب المصري أحمد رفعت.

المصري تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 2 عن طريق ايزي ايميكا، قبل أن يتعادل محمد عبد الغني للزمالك في الدقيقة 29.

واحتسب حكم المباراة ركلتي جزاء للمصري سدد الأولى حسين علي في الدقيقة35 وتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك، ليعود ويتصدى للركلة الثانية التي سددها سعيدو سبموري.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه احمد رفعت في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الزمالك ليتقدم لتسديدها اللاعب أشرف بنشرقي الذي أهدرها أمام حارس المصري.