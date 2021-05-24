الإسماعيلي يعبر المقاصة بشق الأنفس بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا صعبًا على نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري we المصري.

وسجل هدفي الإسماعيلي اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقتين 24 و 45، بينما أحرز أحمد عادل هدف المقاصة في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، وصل الإسماعيلي إلى 29 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 33 نقطة في المركز السادس.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

" محمد فوزي، حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل، محمد حسن ، عماد حمدي، أحمد مدبولي، فخر الدين بن يوسف ، آري بابل، بينسون شيلونجو".

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

"محمود حمدي، عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد مودي، محمد دسوقي، سعيد الونش، هشام محمد عبدالله مجدي، بيكيلي، فوافي، باسم مرسي".

أحداث المباراة

وسجل شيلونجو الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 24، بعد تمريرة سحرية من اللاعب فخر الدين بن يوسف، ليهدر بعدها شيلونجو فرصة لتسجيل الهدف الثاني للدراويش، بعدما حول عرضية بن يوسف لأعلي العارضة.

وفي الدقيقة 29، حاول شيلونجو استخدام سلاح التصويب عن بعض ليضيف الهدف الثاني لفريق، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المقاصة.

وعاد شيلونجو ليسجل الهدف الثاني له ولفريق الإسماعيلي في الدقيقة 45، بعد تمريرة خلف المدافعين من اللاعب فخر الدين بن يوسف.

وتمكن اللاعب أحمد عادل ميسي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق المقاصة في الدقيقة 79، بعد مهارة فردية من اللاعب في المرور وسط دفاع الإسماعيلي وتسجيل الكرة في الشباك.

وحرمت العارضة فريق الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، بعد تسديدة صاروخية من اللاعب البديل أحمد مصطفى.