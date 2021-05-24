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صورة.. أكاديمية الزمالك في الإسكندرية تحتفل بـ300 مباراة لشيكابالا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قامت أكاديمية نادي الزمالك بمحافظة الإسكندرية بقيادة محمد رمضان وحمادة "جوجو" وعبدالحكيم شعبان، بالاحتفال بقائد الفريق، محمد عبدالرازق "شيكابالا" قبل مباراة الفريق أمام المصري.

ويلعب الزمالك والمصري بملعب استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأكاديمية حرصت على تصميم قميص خاص وعليها صورة لشيكابالا ومكتوب عليها "300 للأباتشي".

وحال شارك شيكابالا أمام المصري يصل للمباراة رقم 300 في تاريخه مع الزمالك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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