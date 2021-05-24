صورة.. أكاديمية الزمالك في الإسكندرية تحتفل بـ300 مباراة لشيكابالا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
قامت أكاديمية نادي الزمالك بمحافظة الإسكندرية بقيادة محمد رمضان وحمادة "جوجو" وعبدالحكيم شعبان، بالاحتفال بقائد الفريق، محمد عبدالرازق "شيكابالا" قبل مباراة الفريق أمام المصري.
ويلعب الزمالك والمصري بملعب استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.
وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأكاديمية حرصت على تصميم قميص خاص وعليها صورة لشيكابالا ومكتوب عليها "300 للأباتشي".
وحال شارك شيكابالا أمام المصري يصل للمباراة رقم 300 في تاريخه مع الزمالك.