صورة.. أكاديمية الزمالك في الإسكندرية تحتفل بـ300 مباراة لشيكابالا

وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأكاديمية حرصت على تصميم قميص خاص وعليها صورة لشيكابالا ومكتوب عليها "300 للأباتشي".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع