"4 ركلات جزاء وحالتي طرد".. الزمالك يُنهي كفاح المصري ويهزمه في مباراة الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حقق الزمالك انتصاراً مثيراً وقاتلاً وأنهى طموح وصمود المصري في مباراة الموسم.

وفاز الزمالك 3-2 أمام المصري في مباراة الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 54 في صدارة ترتيب الدوري من 24 نقطة، بينما تجمد رصيد المصري عند 39 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث احتسب الحكم 4 ركلات جزاء، بواقع ركلتين للمصري ومثلهما للزمالك، بجانب حالتي طرد.

التفاصيل

هدف مبكر أحرزه النادي المصري عن طريقة إيزي إيميكا في الدقيقة 2 من أحداث المباراة.

وحصل المصري على ركلة ركنية لعبها بشكل قصير، تصل الكرة لأحمد رفعت، أرسلها عرضية، تصل لإيميكا الذي استلم الكرة دون مشاكل وسدد كرة أرضية في شباك محمد عواد.

وفي الدقيقة 3 كاد المصري أن يسجل الهدف الثاني عن طريق كاسينجو لكن الكرة مرت بسلام على شباك نادي الزمالك.

واصل المصري محاولاته الهجومية عن طريق رفعت وكاسينجو في الدقيقة 6، لكن ذهبت الكرة في النهاية ليد محمد عواد.

وانقذ دعدور حارس المصري فريقه من هجمة خطرة للزمالك بعد انطلاقة لأشرف بنشرقي لكنه أمسك بالكرة في الدقيقة 7 من أحداث المباراة.

وأهدر أشرف بنشرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 24 بعدما انطلق سيف الدين الجزيري وأرسل كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكن مرت رأسية المغربي بجوار قائم المصري.

ومرر فرجاني ساسي كرة رائعة لأحمد سيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، راوغ مدافع المصري وسدد كرة لكن إسلام صلاح ينقذها ويبعدها لركلة ركنية.

ونجح محمد عبدالغني مدافع الزمالك في استغلال خطأ أحمد دعدور حارس المصري، ويسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 30 من أحداث المباراة.

وحافظ محمد عواد على نتيجة التعادل 1-1 في الدقيقة 34 بعدما تصدى لركلة جزاء حصل عليها المصري، ونفذها حسن علي.

ومن على خط المرمى، أنقذ فريد شوقي، شباك المصري من هدف محقق للزمالك بعد هجمة مرتدة رائعة، حيث مرر إسلام جابر كرة لـ"زيزو" مررها لبنشرقي بعد مراوغة دعدور، لكن انقذ فريد شوقي كرة بنشرقي في الدقيقة 40.

لكن عاد محمود البنا في الدقيقة 41 ليحتسب ركلة جزاء لصالح النادي المصري، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

ومن جديد، ينقذ محمد عواد الزمالك من ركلة جزاء ثانية سددها سعيدو سيمبوريه.

وفي الدقيقة 45+1 من أحداث المباراة، قام محمود البنا حكم المباراة بطرد أحمد رفعت لاعب المصري بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب خطأ مع "زيزو" لاعب الزمالك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 45+3.

ويأتي الدور على دعدور حارس المصري ليتألق هو الأخر في ركلات الجزاء، ويتصدى لركلة أشرف بنشرقي، وبعد ذلك يتصدى للمتابعة وينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 46، وأول فرص الشوط الثاني للزمالك حصل الفريق على ركلة ركنية بعدما أبعد دعدور تسديدة بنشرقي.

وسدد أبوالفتوح كرة قوية بقدمه اليمنى في الدقيقة 54 لكن دعدور أبعد الكرة لركلة ركنية.، وعاد بنشرقي ليسدد كرة قوية بعد تنفيذ الركنية لكن دعدور يبعد الكرة أيضاً.

وأهدر فرجاني ساسي فرصة هدف للزمالك بعدما سدد كرة برأسه أعلى عارضة حارس المصري.

وعاد أشرف بنشرقي ليهدر فرصة هدف جديدة للزمالك في الدقيقة 56 من أحداث المباراة.

وأحرز بنشرقي هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة رائعة بعد حصول الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد العودة من جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد، قام الحكم بإلغاء البطاقة الصفراء، واشهار البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد لاعب وسط الزمالك في الدقيقة 68.

ومن "دبل كيك" سجل أوستين أموتو هدف التعادل للمصري بشكل رائع للغاية، بعد عرضية رائعة من كريم العراقي.

وواصل الزمالك ضغطه أملاً في إدراك هدف ثالث وسط استبسال دفاعي للفريق البورسعيدي للحفاظ على التعادل.

واحتسب محمود البنا في الدقيقة 90+6، ركلة جزاء لنادي الزمالك بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليسجل منها "زيزو" هدف الزمالك الثالث.