علي ماهر يُعلن تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري we المصري.

واختار ماهر تشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام صلاح، احمد شوشة، حسين علي.

خط الوسط: ايزي ايميكا، سعيدو سمبوري، فريد شوقي.

خط الهجوم: محمد عنتر، كاسينجو، أحمد رفعت.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"أحمد جمعة، جريندو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد شديد قناوي، أحمد مسعود، اوستين اوموتو، إسلام عطية، عمرو موسى.