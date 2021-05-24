علي ماهر يُعلن تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري we المصري.
واختار ماهر تشكيل مكون من:
حراسة المرمي: أحمد دعدور.
خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام صلاح، احمد شوشة، حسين علي.
خط الوسط: ايزي ايميكا، سعيدو سمبوري، فريد شوقي.
خط الهجوم: محمد عنتر، كاسينجو، أحمد رفعت.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
"أحمد جمعة، جريندو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد شديد قناوي، أحمد مسعود، اوستين اوموتو، إسلام عطية، عمرو موسى.