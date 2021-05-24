فيديو | شاهد اهداف مباراة الحد والوحدة فى كأس الاتحاد الآسيوي "تعادل مُحبط" (صور:twitter)

شاهد فيديو اهداف مباراة الحد البحريني والوحدة السوري في كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021، والتي أقيمت في المنامة على ستاد المحرق.

أفسد الحد البحريني عودة الوحدة السوري بعدما فرض عليه نتيجة التعادل بنتيجة هدف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم.

تقدم الوحدة السوري فى نتيجة المباراة عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من احداث الشوط الأول بواسطة اللاعب “أسامة أمري” من علامة الجزاء، وعند مطلع الشوط الثاني تعادل الحد البحريني عن طريق اللاعب “ناصر الشمراني”.

وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه طه موسى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده الى النقطة الثانية فى صدارة ترتيب المجموعة الأولي، وتقاسم الحد البحريني وصافة المجموعة برصيد نقطة مع العهد اللبناني.

وكان يحتاج الوحدة السوري الذي تعادل في مباراته الأولى مع العهد اللبناني حامل اللقب، إلى الفوز على الحد الذي خاض أولى مبارياته في هذه المجموعة التي تضم ثلاثة فرق ليجدد حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني، لكنه سقط فى فخ التعادل.

وسبق للوحدة أن ألتقى الحد أربع مرات في المسابقة ذاتها في عام 2014 وخسر أمامه ذهابا وإيابا 1-4 و1-3، وفي عام 2017 حيث فاز الوحدة ذهابا 1-صفر وخسر إيابا صفر-2.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الخميس، حيث يلتقي العهد اللبناني مع الحد البحريني.

وتقام منافسات الغرب بنظام التجمع من دور واحد، ضمن فقاعة صحية فرضتها إجراءات فيروس كورونا الاحترازية، ويتأهل بموجبها متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة لأفضل ثانٍ إلى نصف نهائي غرب القارة.