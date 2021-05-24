مدرب الوداد “فوزي البنزرتي” يُشكك في مستوى الاهلي ويتوقع تأهل الترجي

فوزي البنزرتي يعتذر عن قيادة الوداد أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا

رشح المدرب التونسي لنادي الوداد المغربي “فوزي البنزرتي” حامل لقب الدوري التونسي “الترجي” لبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الأداء المذهل الذي قدمه أمام شباب بلوزداد في إياب ربع النهائي مطلع هذا الأسبوع، مؤكدًا أن فريقه السابق هو الأوفر حظًا لبلوغ النهائي على حساب النادي الأهلي المصري.

ويلتقي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والبطل القياسي للمسابقة “الأهلي المصري” مع شقيقة الترجي الرياضي التونسي في قمة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر يونيو المقبل.

وأكد فوزي البنزرتي أن نادي باب سويقة المتأهل بركلات الترجيح على حساب شباب بلوزداد الجزائري أفضل فنيًا في الوقت الراهن من النادي الاهلي المصري.

وواصل حديثه مع إذاعة موزاييك التونسية “النادي الأهلي المصري فريق كبير من دون شك، لكن الترجي التونسي أفضل فنيًا في هذه الفترة من فريق بيتسو موسيماني. صحيح أن الأهلي يُجيد تحقيق الفوز، لكنه غير مقنع في المباريات التي يفوز بها، لذلك أنا أرشح الترجي لبلوغ المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا على حساب الفريق المصري”.

وفي سياق متصل، يواجه الوداد منافسه السابق في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم “كايزر تشيفز” في نصف نهائي البطولة منتصف الشهر المقبل، بعدما تمكن من هزيمة مولودية الجزائر 1/2 في مجموع ذهاب وإياب ربع النهائي، ليصبح على مقربة من الترشح إلى النهائي، لسابق تفوقه على كايزر تشيفز برباعية في المجموعات.

موعد مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ليكون يوم الجمعة الموافق 18-6-2021 أو يوم السبت الموافق 19 يونيو، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي (الأولمبي برادس في العاصمة التونسية) الذي شهد فوز الترجي بلقب البطولة عامي 2018 و2019 على حساب الاهلي والوداد المغربي.

أما مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فسيكون موعدها يوم الجمعة 25 أو 26 يونيو على ستاد القاهرة الدولي، بعدما نقل البطل القياسي مبارياته القارية من الاسكندرية إلى القاهرة في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه على حساب الزمالك، ليرفع رصيده لـ 9 ألقاب.

تاريخ مواجهات الاهلي والترجي