كأس الاتحاد الاسيوي | فوز صعب لـ الفيصلي على تشرين في قمة مباريات اليوم

تعرف على نتيجة مباراة الفيصلي الأردني وتشرين السوري في كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

حقق الفيصلي الأردني فوزاً صعباً فى قمة مباريات اليوم الاثنين امام ضيفه تشرين السوري بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهم على استاد عمان في مدينة عمان بالأردن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ويدين الزعيم للفوز فى مباراة اليوم للاعبه “”يوسف ابو جلبوش” بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 83 بعد ان تابع تسديدة زميله داخل الشباك والمرتدة من حارس مرمي تشرين الذي فشل فى الامساك بها.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده الى النقطة السادسة فى صدارة المجموعة الثالثة، فى المقابل تجمد رصيد تشرين بنقطة واحدة فى المركز الثالث.

وسعى اليوم نادي الفيصلي إلى تحقيق الفوز على تشرين، من أجل الإقتراب أكثر من خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد فوزه في الجولة الأولى على شباب الأمعري الفلسطيني.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الاثنين، فاز الكويت الكويتي بهدف دون رد على مركز بلاطة الفسلطيني، ليرتقي العميد الى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الخميس، فيلتقي الفيصلي مع الكويت، وتشرين مع مركز بلاطة. ويحتاج الفيصلي إلى التعادل لضمان صدارة المجموعة وبلوغ نصف النهائي.

وتقام منافسات الغرب بنظام التجمّع من دور واحد، ضمن فقاعة صحية فرضتها إجراءات فيروس كورونا الاحترازية، ويتأهل بموجبها متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة لأفضل ثانٍ إلى نصف نهائي غرب القارة.

ونقلت مباراة الفيصلي الأردني وتشرين السوري على قنوات Spor Smart التركية، المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفيصلي وتشرين في كأس الاتحاد الاسيوي، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش، 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية.