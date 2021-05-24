يلا شوت مشاهدة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم في بث مباشر

نقدم لكم نقل حي بالاشتراك مع يلا شوت وكورة لايف لـ مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في قمة مباريات اليوم الاثنين 24 مايو 2021، لحساب الجولة 24.

يستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي على ستاد الاسكندرية، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل الأبتعاد فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي الى 13 نقطة.

ويدخل الزمالك المباراة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بعد ان خاض 23 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 15 مباراة، بينما تعادل فى 6 مباريات، وتعرض لهزيمتين، ثم يأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 41 نقطة جمعهم من 19 مباراة وله أربع مباريات مؤجلة.

على الجانب الآخر يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، جمعهم من 23 مباراة، حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات، وتعرض زعيم القناة لـ 4 هزائم.

وفى الجولة الماضية بالدوري المصري حسم الزمالك مواجهته بفوز مثير فى اللحظات الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف فى الوقت بدل الضائع للاعب أسامة فيصل، كما حقق ايضاً المصري البورسعيدي فوزاً ثميناً امام الاتحاد السكندري بهدف اللاعب “حسن علي” فى الوقت القاتل من زمن المباراة.

كان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب بالجولة السابعة من مسابقة الدوري أمام المصري البورسعيدي بهدف اللاعب “إمام عاشور”، فى المباراة التي اقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (1) بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”.

الزمالك ( 1-1 ) المصري البورسعيدي

الدوري المصري (الجولة 24)

ملعب الاسكندرية

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الزمالك بث مباشر ضد المصري لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في نقل حي للقاء الزمالك في بث مباشر ضد المصري البورسعيدي.

ريفريش بصفة مستمرة من أجل تحديث هذه الصفحة للتعرف على أحداث المباراة في بث مكتوب من مركز البث المياشر بموقع الخليج 365.

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة في هذه القمة (محمود ماهر) من مكتب الخليج 365 بالقاهرة.

تشكيلة الزمالك اليوم:

محمد عواد – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح – فرجاني ساسي – طارق حامد – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

تشكيلة المصري اليوم:

أحمد دعدور – علي حسن – أحمد شوشه – إسلام صالح – كريم العراقي – إيميكا إيزي – فريد شوقي – أحمد رفعت – سعيدو سيمبوري – محمد عنتر – كاسينجو كازادي

ملخص واهداف مباراة الزمالك والمصري

الدقيقة 2 | جول . المصري يتقدم على الزمالك 1/صفر عن طريق “إيميكا إيزي”.

الدقيقة 10 | بطاقة صفراء للاعب المصري وصاحب الهدف الأول “إيميكا إيزي”.

الدقيقة 29 | جول . الزمالك يتعادل مع المصري 1/1 عن طريق “محمد عبد الغني”.

الدقيقة 35 | ركلة جزاء ضائعة من المصري البورسعيدي (الحارس محمد عواد يتصدى لتسديدة حسن علي).

الدقيقة 44 | ركلة جزاء ضائعة من المصري البورسعيدي (الحارس محمد عواد يتصدى لتسديدة سعيدو سيمبوري)

الدقيقة 44 | محمد عواد نجم المباراة بإمتياز، تصدى لركلة حسن علي بالقفز على الجهة الييسرى ليمسك بها، وفي ركلة سعيدو سيمبوري قفز على الجهة اليمنى ليمسك بالكرة كذلك.. ردود أفعال نموذجية من الحارس السابق للنادي الاسماعيلي ونادي الوحدة السعودي.

الدقيقة 45 | بطاقة صفراء للاعب وسط المصري “أحمد رفعت” بعد تدخل قوي على أحمد سيد زيزو.

الدقيقة 45 | الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

الدقيقة 46 | الفار يطلب من الحكم مراجعة اللعبة للتأكد من خشونة أحمد رفعت، وبالفعل بعد مراجعته للفار يلغي البطاقة الصفراء التي أشهرها، ويقرر طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

الدقيقة 48 | ركلة جزاء للاعب الزمالك سيف الدين الجزيري بعد تعرضه للعرقلة من إسلام صلاح.

الدقيقة 49 | ركلة جزاء ضائعة من الزمالك (الحارس أحمد دعدور يتصدى لتسديدة أشرف بن شرقي).

الشوط الأول ينتهي بالتعادل 1/1 بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

مشاهدة الزمالك بث مباشر ضد المصري أون تايم سبورت