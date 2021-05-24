كأس الاتحاد الآسيوي | مركز بلاطة يُسقط المحرق ويشعل المجموعة

تعرف على نتيجة مباراة مركز بلاطة الفلسطيني والمحرق البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

أسقط مركز بلاطة الفلسطيني نظيره المحرق البحريني بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبدالله الثاني في مدينة عمان بالأردن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وسجل ثلاثية مركز بلاطة المهاجم “خالد سالم” الذي تحصل على جائزة رجل المباراة عن جدارة واستحقاق، وجاءت أهدافه في الدقائق (1+45) و(55) و(71)، في حين أحرز محمد فارس أرناؤوط (23) ومحمد أحمدي (66) هدفي المحرق.

ويتصدر الأنصار اللبناني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام مركز بلاطة الذي لعب مباراتين والمحرق، في حين لا زال رصيد السلط خاليًا من النقاط.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الاثنين، الأنصار اللبناني مع السلط الأردني على نفس الملعب، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الكويت وشباب الأمعري في كأس الاتحاد الاسيوي، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

دخل الفريقين اجواء المباراة سريعًا، وجاءت الفرصة الأولى لفريق مركز بلاطة في الدقيقة العاشرة عندما سدد محمود أبو وردة كرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء علت الزاوية اليمنى للمرمى.

ورد المحرق بتسديدة قوية في الدقيقة (11)، عن طريق عبد الوهاب علي الذي صوب بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى تصدى لها حارس المرمى سائد أبو سليم ببراعة.

ونجح المحرق في افتتاح النتيجة بواسطة مدافعه السوري فارس أرناؤوط الذي ارتقى إلى عرضية عبد الوهاب المالود المتقنة من الجهة اليمنى ووضعها برأسه في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الفريق الفلسطيني (23).

وأهدر المالود فرصة سهلة كاد من خلالها أن يضاعف تقدم المحرق بالهدف الثاني، عندما فشل في التعامل بالشكل المطلوب مع عرضية أحمد سند من الجهة اليمنى ليسددها بقدمه اليسرى من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (28).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، تمكن مهاجم مركز بلاطة خالد سالم من تعديل النتيجة عندما استلم كرة عرضية أرسلها أمير قطاوي من الجهة اليمنى ليراوغ سالم الدفاع البحريني ويسددها أرضية باتجاه الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سيد جعفر (45+1).

بلاطة ينتعش

انتعش مركز بلاطة في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق صاحب الهدف الأول خالد سالم في الدقيقة (55).

واستغل سليم تمريرة ليث خروب البينية المُتقنة من وسط الملعب ليتوغل من بين مدافعي المحرق ويسدد الكرة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لتسكن شباك الحارس في الدقيقة.

ولم ينتظر فريق المحرق طويلًا حتى تمكن من العودة وتعديل النتيجة، فبعدها بـ10 دقائق هيأ حسين جميل كرة برأسه من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء حولها عبد الرحمن الأحمدي برأسه أيضًا من مسافة قريبة في منتصف مرمى الفريق الفلسطيني.

ونجح مركز بلاطة في التقدم بالنتيجة من جديد، عن طريق المهاجم المتألق خالد سالم في الدقيقة (71)، مسجلًا الهاتريك.

وجاء الهدف بعدما أرسل أدهم أبو رويس عرضية عالية من الجهة اليمنى هيأها خروب برأسه من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ليقابلها سالم الذي بتسديدة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الحارس جعفر.

ومرت باقي دقائق المباراة، دون أي هجمات خطيرة تذكر، ليحقق مركز بلاطة الفلسطيني فوزًا تاريخيًا هو الأول له في كأس الاتحاد الآسيوي على حساب المحرق البحريني بنتيجة (3-2).