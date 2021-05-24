مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في بث مباشر بـ نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للشباب تحت 18 عاماً، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24 مايو 2021.

يستضيف ملعب فيلا بارك مواجهة قوية بين شباب ليفربول وشباب استون فيلا فى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لأقل من 18 عاماً.

تأهل شباب استون فيلا الى المباراة النهائية بعدما أطاح بفريق وست بروميتش من الدور نصف النهائي بالبطولة بنتيجة 3-1، بينما فاز شباب ليفربول على فريق إيبسويتش تاون بنتيجة 2-1.

وفى الدور ربع نهائي بكأس الاتحاد الانجليزي للشباب فاز شباب ليفربول على ارسنال بنتيجة 3-1، فى المقابل أكتسح شباب استون فيلا نيوكاسل يونايتد بسداسية مقابل هدف.

جدير بالذكر ان مانشستر يونايتد هو أنجح الأندية في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي للشباب، حيث فاز بها عشر مرات، وآخر من تُوج بلقب البطولة مانشستر سيتي عندما فاز على تشيلسي فى المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

وتعتبر هذه البطولة بمثابة نقطة انطلاق في اللعبة الاحترافية للعديد من اللاعبين البريطانيين الكبار، أمثال (جورج بست وجون بارنز وريان جيجز وديفيد بيكهام وجاري نيفيل وفرانك لامبارد ومايكل أوين وستيفن جيرارد وجيمي كاراجر وجو كول وواين روني وثيو والكوت ودانيال ستوريدج وجاك ويلشيرو وجاريث بيل) فازوا جميعًا بالبطولة أو خاضوا المباراة النهائية.

بث مباشر ليفربول واستون فيلا

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول واستون فيلا فى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للشباب عند تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب فيلا بارك.

وتنقل مباراة ليفربول واستون فيلا فى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للشباب على قناة بي تي سبورت.

استون فيلا (2-1) ليفربول

كأس الاتحاد الانجليزي للشباب (النهائي)

ملعب فيلا بارك

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