كيف تحصل رياض محرز على العلم الفلسطيني؟ (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم -

أظهر النجم الجزائري رياض محرز مُجدداً، مواقفه الإنسانية التي تضاف إلى إبداعاته داخل أرض الملعب، وهذا بعد أن قام برفع العلم الفلسطيني خلال احتفاله بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع زملائه في مانشستر سيتي، يوم الأحد.



وتساءل المتابعون، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الطريقة التي مكنت محرز وزميله الفرنسي بنجامين ميندي من الحصول على العلم الفلسطيني.



وأظهر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الطريقة التي حصل بها محرز على علمين لفلسطين، حيث كانا في حوزة أحد الجماهير التي حضرت المباراة أمام إيفرتون بملعب "الاتحاد"، الذي احتضن المواجهة الختامية للموسم الكروي.



واتجه أحد المقربين من محرز إلى مدرجات ملعب "الاتحاد" لجلب العلمين الخاصين بفلسطين، حيث سلم علماً لنجم الجزائر وآخر لزميله الفرنسي ميندي، واللذان قام بعد ذلك بالاحتفال بهما في أرض الملعب، ليصنعا الحدث في ليلة التتويج.



ونال محرز إشادة كبيرة من قبل المتابعين، الذين أثنوا على هذه الخطوة التي قام بها تجاه الشعب الفلسطيني، بعد ما عاناه من العدوان الغاشم الذي شنه جنود الاحتلال الإسرائيلي على أراضيه.



المصدر: العربي الجديد



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