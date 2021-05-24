راموس يقبل قرار منتخب إسبانيا في استبعاده من تشكيلة يورو 2020



تلقى سيرخيو راموس خبر استبعاده من تشكيلة إسبانيا في يورو 2020 بهدوء، وتعامل مع الموضوع بمهنية عالية، مؤكداً أنه سيواصل العمل للعودة متعافياً وجاهزاً لخدمة ريال مدريد ومنتخب لاروخا.



وكان راموس قائد ريال مدريد، - اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب إسبانيا برصيد 180 مباراة دولية- ، الغائب البارز عن تشكيلة لويس إنريكي التي ضمت 24 لاعباً للبطولة التي تنطلق الشهر المقبل.



عانى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا من الإصابة طوال موسم 2020-2021، واقتصرت مشاركاته على 21 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات.



مع ذلك، أثار قرار لويس إنريكي بعدم اختيار راموس مفاجأة اليوم الاثنين، خاصة أنه أبقى على مقعدين فارغين إذ يسمح الاتحاد الأوروبي بـ26 اسماً إلا أن إنريكي اختار 24.



وجاء استبعاد راموس بعد غيابه عن المشاركة مع فريقه ريال مدريد طوال الفترة الأخيرة من الموسم بسبب الإصابة. وذكر إنريكي أنه استبعد راموس بسبب عدم مشاركته بصورة منتظمة منذ يناير، واصفاً القرار بالصعب لكنه يصب في مصلحة المجموعة، وكشف إنريكي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً براموس ليشرح له أسباب الإبعاد. هذا وشهدت القائمة عدم ضم أي لاعب من ريال مدريد، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الإسباني التي يشارك فيها في بطولة كبيرة من دون أي لاعب من ريال مدريد.



لكن بينما كانت هناك درجة من الصدمة، خاصة من جماهير ريال مدريد، يعترف راموس بأنه ربما كان القرار الأفضل للجميع.



وكتب قلب نادي ريال مدريد على حسابه في تويتر: "بعد شهور صعبة وموسم غريب، لا يشبه أي شيء مررت به في مسيرتي ، يأتي اليورو".



"لقد كافحت وعملت كل يوم، جسديًا وروحيًا، لأتمكن من الوصول إلى جاهزيتي بنسبة 100% من أجل ريال مدريد والمنتخب، لكن الأمور لا تسير دائمًا بالطريقة التي نرغب بها".



وأضاف "يؤلمني ألا أكون قادرًا على مساعدة فريقي أكثر وعدم اللعب لإسبانيا، لكن في هذه الحالة، أفضل شيء أفعله هو الراحة والتعافي التام والعودة العام المقبل كما فعلنا دائمًا. إنه لأمر مؤلم ألا تمثل بلدك".



وختم "أتمنى لجميع زملائي في الفريق كل التوفيق وآمل أن نقدم بطولة رائعة، سأكون مشجعًا آخر يهتف من المنزل. صيحة كبيرة للجميع و" فيفا إسبانيا "، و" هلا مدريد "دائمًا!"



بمشاركته في 21 مباراة متمثلةً بـ1790 دقيقة، تعتبر هذه أدنى حصيلة مشاركة لراموس مع ناديه منذ قدومه إليه عام 2005.



ويبدو أن راموس يخطط للاستمرار في اللعب على الصعيد الدولي، فهو يتخلف بفارق أربع مباريات دولية فقط عن المصري أحمد حسن متصدر اللاعبين الأكثر تمثيلاً في المناسبات الدولية.



ويأتي خلف حسن لاعب منتخب الكويت بدر المطوع بـ181 مباراة دولية.





المصدر: بي إن سبورت