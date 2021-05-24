شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح موسيمانى رابع مدرب يعانق السوبر الإفريقى مع الأهلى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الأهلى مواجهة فريق الكرة بالنادى أمام نظيره نهضة بركان المغربى مساء الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة على لقب السوبر الإفريقى، فى لقاء عربى خالص.

كان الأهلى قد حقق لقب دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة للمرة التاسعة فى تاريخه، فى حين ظفر نهضة بركان المغربى بأول ألقابه القارية إثر الصعود على منصة التتويج بالكونفدرالية.

الأهلى، صاحب الـ 21 تتويجًا قاريًا، يسعى لزيادة غلته من الألقاب الإفريقية وعناق السوبر الإفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، حيث يمتلك المارد الأحمر الرقم القياسى من حيث التتويج بتلك الكأس بالرقم 6. ويعتبر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى التاريخى للنادى الأهلى، هو أكثر مدربى القارة السمراء تتويجًا بسوبر إفريقيا، إذ عانقه خلال ولايته داخل قلعة التتش 4 مرات خلال نسخ 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقى بنتيجة 4 /1، و2006 فى مواجهة الجيش الملكى المغربى بركلات الترجيح، وابتسمت ركلات الحظ الترجيحية للمارد الأحمر من جديد فى ولاية جوزيه ومنحته سوبر 2007 على حساب النجم الساحلى التونسى، وفى 2009 فى مواجهة مثيرة أمام الصفاقسى التونسى نجح نجوم القلعة الحمراء بقيادة فلافيو فى تدوين الانتصار بهدفين مقابل هدف وتحقيق اللقب الرابع، ليتربع البرتغالى على عرش مدربى إفريقيا بـ 4 ألقاب سوبر.

وبات حسام البدرى هو ثانى مدير فنى يقود الأهلى للقب السوبر الإفريقى، وذلك بالتفوق على ليوبارز الكونغولى بنتيجة 2 /1 بملعب برج العرب بالإسكندرية فى نسخة 2013.. وجاء الدور على مدير فنى وطنى آخر لقيادة الأهلى لسوبر إفريقيا وهو محمد يوسف فى 2014، حيث قاد الأهلى للتفوق على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 /2 بملعب القاهرة.

الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الحالى للنادى الأهلى، يتطلع لتحقيق إنجاز جديد خلال رحلته داخل قلعة الجزيرة، فبعدما تُوج بدورى أبطال إفريقيا وكأس مصر فى الموسم المنصرم، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية 2021، يتطلع جديًا لتحقيق ثالث ألقابه مع الشياطين الحمر وتدوين اسمه كرابع مدير فنى يقود الأهلى لسوبر إفريقيا فى مواجهة نهضة بركان المغربى والسير على خطى الثلاثى «مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف».