شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان: الجماهير المغربية سلاحنا أمام «الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى نهضة بركان جاهزية الفريق الكروى الأول بالنادى لمواجهة السوبر الإفريقى فى المباراة التى ستجمعه مع النادى الأهلى الجمعة المقبل. وأكد النادى أنه جاء إلى قطر من أجل الفوز باللقب رغم كونه يخوض المباراة أمام فريق كبير وصاحب تاريخ طويل فى القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد الحسين كتابى، المتحدث الرسمى باسم النادى، على الحضور الجماهيرى الغفير من جانب الجالية المغربية المتواجدة فى الدوحة، مشددًا على أن فريقه لا يضع فى اعتباراته مطلقًا مواجهة فريق كبير أو صغير فى أى مباراة يخوضها فى أى بطولة، كاشفًا عن إقامة بعثة الفريق المغربى بنفس الفندق الذى تتواجد فيه بعثة فريق كرة القدم بالنادى الأهلى فى قطر.

وتابع: «نقيم بنفس الفندق الذى يقيم به النادى الأهلى فى قطر، وهو الأمر الذى يعكس وبشكل كبير الروح الرياضية المميزة بين كلا الجانبين». وأكمل: «نهضة بركان لن ينظر لتاريخ النادى الأهلى قبل المواجهة المرتقبة بينهما، وفريقنا لا يضع فى اعتباره مواجهة فريق كبير أو صغير، فهو يضع 90 دقيقة أمامه من أجل تحقيق اللقب فقط». فيما حرص بيدرو بن على، المدير الفنى للفريق، على خوض تدريب خفيف عقب وصوله إلى قطر من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، فضلًا عن إلقاء محاضرة فنية عقب انتهاء التدريب لتحفيز لاعبيه ودراسة الخطة المناسبة لخوض المباراة. وانضم محسن ياجور للتدريبات الجماعية داخل صفوف نهضة بركان، بعد قرار معاقبته بغرامة مالية 36 ألف دولار، على خلفية تصريحاته التى وصفها النادى بـ«أنها خرقت الميثاق الداخلى».