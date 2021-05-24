شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون فى الحملة الدعائية لكأس العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك عدد كبير من نجوم الفن فى الحملة الدعائية لاستضافة مصر الحدث الأكبر كأس العالم للجمباز الفني رجال وانسات والمقرر له الفترة من 3 حتي 7 يونيو المقبل علي مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويدعم نجوم الفن وعلى رأسهم محمد هنيدي وخالد عيليش ومحمد اسامة الشهير ب اوس اوس ونضال الشافعي، نجوم منتخب للجمباز والترويج للبطولة آلتي تستضيفها مصر لاول مرة فى القارة السمراء من خلال فيديوهات.

وأعلن إيهاب أمين أن اتحاد الجمباز رفع حالة الطوارئ القصوي منذ فترة كبيرة استعدادا لبطولة العالم حتي تخرج بالشكل المشرف الدي يليق بمصر وبسمعة الاتحاد المصري أمام العالم.

وتابع رئيس اتحاد الجمباز ان هناك متابعة يومية لتجهيز مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي لاستقبال البطولة، موضحا أن اتحاد الجمباز يمتلك جميع التجهيزات الحديثة لإستضافة البطولات القارية والدولية.

وشدد أمين علي أن كافة الامور التنظيمية للبطولة تسير بشكل جيد وفقا لخطة عمل الإتحاد بالإتفاق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والتي تم وضعها علي أعلي مستوي مشيدا بجميع العاملين في الاتحاد المصري من أعضاء مجلس ادارة واداريين وعمال الذين يبذلون كل الجهد لتشريف مصر .