شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الزمالك بالإسكندرية تحتفل بالمباراة الـ «300» لـ «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت أكاديمية الزمالك بالإسكندرية بقيادة محمد رمضان وحمادة جوجو وعبدالحكيم شعبان بمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بالنادي قبل مباراة المصري البورسعيدي .

وحرصت أكاديمية الزمالك على تصميم فانلة خاصة وعليها صورة لشيكابالا ومكتوب عليها «300 للأباتشي» حيث من المفترض أن يخوض شيكابالا المباراة رقم 300 اليوم في تاريخه مع الزمالك في حالة مشاركته باللقاء.