شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: كارتيرون لم يضيف للزمالك..وعودته خاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يضيف أي شئ للقلعة البيضاء في ولايته الثانية.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"التعاقد مع كارتيرون، في البداية كان أمر خاطئ، كان من الأفضل أن يستمر البرتغالي جايمي باتشيكو، في قيادة الفريق، خاصة أن الزمالك كان يسير بخطى ثابتة في الدوري".

وأضاف :"كارتيرون، لم يضيف للزمالك أي شئ في الولاية الثانية، الفريق فقد نقاط كثيرة في بطولة الدوري، وكان سببًا في الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا".

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي مساء الإثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.