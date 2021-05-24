شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يعلق على استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيرجيو راموس نجم ريال مدريد، على قرار لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، باستبعاده من القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في نهائيات يورو 2020 هذا الصيف.

وقال راموس، خلال رسالة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر"، "بعد أشهر قليلة صعبة، وموسم غريب، عكس أي موسم عشته في مسيرتي يأتي اليورو، لقد كافحت وعملت يوميا، بدنيا وذهنيا لأتمكن من الوصول إلى كامل جاهزيتي لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائما بالطريقة التي نتمناها".

وأضاف، "إنه يؤلمني ألا أكون قادرا على مساعدة فريقي، وعدم اللعب لإسبانيا، ولكن في هذه الحالة فإن أفضل شيء أفعله هو الراحة والتعافي التام والعودة العام المقبل، رغم أنه من المؤلم عدم تمثيل بلدي، بكل أمانة وصدق، أتمنى لجميع زملائي في الفريق كل التوفيق، وآمل أن نظهر بشكل رائع، وسأكون مشجعا للفريق من المنزل. شكرا للجميع ودائمًا تحيا إسبانيا وهلا مدريد".