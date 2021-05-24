شكرا لقرائتكم خبر عن موندو ديبورتيفو تكشف عن تصنيف فرق دورى ابطال اوروبا فى النسخة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية عن الشكل المتوقع لقرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، وذلك عقب الانتهاء من النسخة الحالية وكذلك نسخة اليوروبا ليج.

ويلتقى مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي اليوروبا ليج، يوم 26 مايو الجاري، بينما يلتقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري الأبطال، يوم 29 من نفس الشهر.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد وبرشلونة سيحتلان التصنيف الثاني، بينما سيحتل ميلان العائد بعد 7 سنوات للمشاركة في البطولة التصنيف الرابع.

وسيكون تصنيف المجموعات كالتالي:

المستوى الأول: بطل دوري أبطال أوروبا (مانشستر سيتي أو تشيلسي) وفي حالة فوز السيتي ينضم زينيت سان بطرسبرج - بطل الدوري الأوروبي (مانشستر يونايتد أو فياريال) - أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - إنتر ميلان - ليل - سبورتنج لشبونة.

المستوى الثاني: ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - باريس سان جيرمان - ليفربول - إشبيلية - مانشستر يونايتد (إذا فاز بالدوري الأوروبي، سيحل محله دورتموند) - تشيلسي (إذا فاز بدوري أبطال أوروبا، سيحل محله دورتموند أو بورتو).

المستوى الثالث: زينيت - بوروسيا دورتموند - بورتو - أياكس - شاختار دونيتسك - لايبزيج - ريد بول سالزبورج - بنفيكا.

المستوى الرابع: أتالانتا - دينامو كييف - دينامو زغرب - سلافيا براج - إف سي كوبنهاجن - بروج - ميلان - فولفسبورج.

مواعيد الأدوار:

مرحلة التأهل

22 يونيو 2021: الدور نصف النهائي من الجولة التمهيدية

25 يونيو 2021: نهاية الجولة التمهيدية

6/7 و13/14 يوليو 2021: الجولة التأهيلية الأولى

20/21 و27/28 يوليو 2021: الجولة التأهيلية الثانية

3/4 و10 أغسطس 2021: الجولة التأهيلية الثالثة

17/18 و24/25 أغسطس 2021: تصفيات

مرحلة المجموعات:

14 و15 سبتمبر 2021: الجولة الأولى

28 و29 سبتمبر 2021: الجولة الثانية

19 و20 أكتوبر 2021: الجولة الثالثة

2 و3 نوفمبر 2021: الجولة الرابعة

23 و24 نوفمبر 2021: الجولة الخامسة

7 و8 ديسمبر 2021: الجولة السادسة

دور الـ 16:

15/16/22/23 فبراير و8/9/15/16 مارس 2022

الدور ربع النهائي:

5/6 أبريل و12/13من نفس الشهر 2022

الدور نصف النهائي:

3و4 مايو، 26 و27 من نفس الشهر 2022

النهائي:

28 مايو 2022 (سان بطرسبرج)