شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لبعثة الأهلى فى الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة النادى الأهلى مكافأة خاصة للاعبى الفريق والجهاز الفنى فى حال تحقيقهم الفوز بلقب السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة المقررة الجمعة المقبل بقطر.

ويسعى مسؤولو الأهلى لتحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خارج اللائحة لتشجيعهم على تحقيق الفوز على الفريق المغربى لمواصلة مسيرة التألق التى يشهدها الأهلى بعد سلسلة الإنجازات التى تحققت مؤخرًا، وآخرها تأهله لنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى بعد تخطيه صن داونز الجنوب إفريقى، وقبلها حصوله على المركز الثالث بمونديال الأندية الذى أقيم فى قطر، كما يعقد محمود الخطيب، رئيس البعثة، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل المباراة لتشجيعهم على الظهور بمستوى جيد لتشريف الكرة المصرية والعودة ببطولة جديدة تضاف لسجل النادى من البطولات.

ووصلت بعثة الأهلى إلى قطر فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، وسط استقبال حافل للبعثة بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١١ ساعة تخللتها ساعه ترانزيت فى مطار أسوان.

وعقب الوصول إلى فندق الإقامة أجرت البعثة مسحة طبية وفقًا للبروتوكول المتبع والمحدد ضمن برنامج الفريق قبل الدخول فى فقاعة طبية.

وخاض الفريق مرانه الأول مساء أمس فى الدوحة على ملعب جامعة قطر «3»، فى بداية استعداده لمباراة نهضة بركان، واجتمع بيتسو موسيمانى المدير الفنى مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح خطة اللقاء، وطالبهم بالتركيز الشديد فى المباراة وبذل قصارى جهدهم لتحقيق بطولة جديدة تضاف لرصيدهم وتمنحهم الثقة فى الفترة المقبلة.

من جانبه، قال سامى قمصان، مدرب الفريق، إن فريق نهضة بركان من الفرق المميزة فى الدورى المغربى، واستطاع أن يحقق الفوز على بيراميدز والتتويج بلقب الكونفيدرالية، وهو ما أهله لمواجهة الأهلى على بطولة كأس السوبر الإفريقى.

وأضاف قمصان: «قد لا يكون ترتيب نهضة بركان جيدًا فى مسابقة الدورى حاليًا، لكن الفريق المغربى مميز من الناحية الفنية والبدنية.. ومباراة السوبر الإفريقى 90 دقيقة، يتم التتويج بعدها بكأس البطولة، ومن المؤكد أن هناك حسابات مختلفة على المستوى الفنى لهذه المباراة».

وأشار إلى أن بطولة السوبر الإفريقى غائبة عن الأهلى منذ فترة طويلة، لذلك يسعى الفريق بقوة وإصرار لحصد هذا اللقب، خاصة أنها مباراة واحدة تمنح الفريق الفائز لقبًا إفريقيًا، مؤكدًا أن الجهاز الفنى ولاعبى الفريق سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الاحتفال مع جماهير النادى بلقب السوبر الإفريقى.

وأكد قمصان أن الجهاز الفنى بدأ التحضير لمواجهة نهضة بركان بعد الانتهاء من مباراة صن داونز مباشرة، حيث أغلق ملف دورى أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز فى مباراة السوبر الإفريقى.

واختتم سامى قمصان تصريحاته قائلا: «هذه هى منظومة النادى الأهلى.. وروح الفانلة الحمراء.. وشخصية الفريق التى تظهر دائمًا فى الأوقات الصعبة.. اللاعبون أدوا بشكل جيد فى مباراة صن داونز، وحققوا الهدف، وحسموا التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وأمامنا تحدٍ إفريقى وبطولة جديدة نرغب فى التتويج بها، وهى بطولة السوبر الإفريقى».

من جهته، أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهدهم فى مباراة نهضة بركان المغربى من أجل التتويج بكأس السوبر الإفريقى، وإسعاد جماهير النادى، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق ملف دورى أبطال إفريقيا بمجرد انتهاء مباراة صن داونز، والتأهل للدور نصف النهائى فى دورى أبطال إفريقيا، ويركز حاليًا فى لقاء السوبر الإفريقى المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.