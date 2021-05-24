شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. موقف الزمالك والمصري في جدول الدوري قبل المواجهة المرتقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ٥١ نقطة بعد مرور ٢٣ جولة من عمر المسابقة، فاز الفريق في ١٥ مباراة وتعادل في ٦ مواجهات وخسر في مواجهتين.

وسجل فريق الزمالك ٤١ هدفاً حتى الآن كأقوى هجوم في البطولة، بينما تلقت شباكه ١٦ هدفاً كثاني أقوى دفاع بالمسابقة.

ويتواجد فريق المصري في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد ٣٩ نقطة وذلك بعد أن ٢٣ مباراة، حيث فاز في ١٠ مباريات وتعادل في ٩ مواجهات وخسر في ٦ مناسبات.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل ٢٩ هدفاً، بينما تلقت شباكه ١٨ هدفاً.

المواجهة الأخيرة

فاز فريق الزمالك على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية، بينما نجح المصري في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.