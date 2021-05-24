شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني عن طلب الأهلي بتأجيل مبارياته: «مفيش حاجة اسمها إجهاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق وائل القباني، نجم نادي الزمالك الأسبق، على مطالبة النادي الأهلي، بتأجيل بعض مبارياته في الفترة المقبلة في مسابقة الدوري، بسبب ضغط المباريات.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مفيش حاجة اسمها إجهاد، العالم كله يلعب كل ثلاث أيام مباراة، المشكلة عندنا أنه لا يوجد أي نظام في مسابقة الدوري، من المفترض أن يكون هناك موعد البداية الدوري ونهايته محدد قبل انطلاق الموسم».

وأضاف :«ضغط المباريات أمر طبيعبي، لعدم وجودي أي وقت، خاصة بعد استكمال دوري الموسم الماضي، الذي كان من المفترض أن يتم إلغاءه بسبب ضيق الوقت»، مؤكدًا :«لو تم تأجيل أي مباريات الفترة المقبلة، سيؤثر على المسابقة في الموسم الجديد».