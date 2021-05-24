شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلق على تولى الحكم «لاهوز» إدارة مباراة نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، إنه لن يتأثر بتعيين الحكم الإسباني، أنطونيو ماتيو لاهوز، لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة السبت المقبل، أمام تشيلسي، رغم خلاف علني سابق بينهما قبل 3 سنوات.

ووصف جوارديولا الحكم لاهوز، بأنه رجل يرغب في أن يكون مختلفا دائما، وذلك بعدما ألغى هدفا سجله ليروي ساني، خلال الخروج من دور الثمانية في دوري الأبطال أمام ليفربول، عام 2018، كما طرد مدرب السيتي وقتها للاحتجاج.

وعن رأيه في قرار تعيين لاهوز لإدارة النهائي، قال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يعنيه هذا الأمر، وأضاف «هذا الأمر لم يشغل تفكيري لثانية واحدة، أثق تماما في فريقي، أثق تماما في اللاعبين».

وقال جوارديولا عقب واقعة الحكم قبل ثلاث سنوات، «يرغب دائما أن يكون مختلفا، لكي يشعر بأنه مميز، عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما، يتخذ هو قرارا معاكسا، طردي كان قرارا قاسيا، لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة».

وأغضب الحكم ذاته جوارديولا في 2017 أمام موناكو، بعد أن نال سيرجيو أجويرو إنذارا، بسبب ادعاء السقوط، بينما كان المدرب يرى أن فريقه يستحق ركلة جزاء.

وقال جوارديولا إنه لم يستقر حتى الآن، على التشكيلة الأساسية للنهائي