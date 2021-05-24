شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف لصالح جمعة عقب عودتة للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى صالح جمعه لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بخوض مران خفيف، بناء على قرار الحهاز الطبي، برئاسة الدكتور فريد رضوان، بالتنسيق مع الكابتن ضياء السيد، المدير الفني للفريق، استعدادًا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

وقرر ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، اعفاء صالح جمعه من المران الجماعي، تقديرًا لظروفه الصحية، في حين خضع اللاعب للمسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمباراة إنبي، تمهيدًا لتجهيزه خلال الساعات المقبلة.

واطمأن الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، على حالة صالح حمعة، وظهر اللاعب بشكل طيب وشدد فريد رضوان طبيب الفريق بأن حالة اللاعب جيدة، وأنه من الناحية الطبية جاهز للمباراة، اما الشق الفني فيعود الي الجهاز الفني بقيادة كابتن ضياء السيد.