شكرا لقرائتكم خبر الجولة الـ29 قبل الأخيرة.. من يأكل بيده ليبقى ومن ينتظر عطايا الآخرين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستمر الإثارة في الجولة الـ29 قبل الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم أيضا بعد أن أعلنت أمس رسميا فوز الهلال باللقب بتغلبه على التعاون ووصوله إلى رصيد نقطي يصعب على ملاحقيه الصول إليه مع تبقي جولة أخيرة.

وكما شهدت الجولة تسمية البطل، ينتظر أيضا أن تشهد اليوم تسمية مرافق ثان على الأقل مع العين في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتجري في التاسعة من مساء اليوم وفي توقيت واحد، 6 مواجهات هامة، وفيها تدخل 8 أندية مبارياتها بحثا عن الفوز لخطف مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا كما هو حال الاتحاد والنصر، أو النجاة من الهبوط كما حال ضمك والوحدة والباطن وأبها والرائد والقادسية.

في المقابل، تلعب فرق الأهلي والفتح والاتفاق بضغوط أقل بعيدا عن أي حسابات. أما العين فيخوض الجولة ضمن فقرات وداعه لدوري المحترفين.

الوحدة والنصر

مباراة مصيرية أخرى تغلفها طموحات مختلفة، تجمع بين الوحدة وضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

تحمل المباراة أهمية أكبر بالنسبة للوحدة الذي يأمل في أن تكون هذه المباراة طوق نجاته من الهبوط، حيث يقبع في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة كواحد من المرشحين لشغل المقعدين المتبقيين بدوري الأولى بعد أن تم حجز المقعد الأول باسم العين. ولن يكون الوحدة بمأمن من الهبوط ما لم يحقق الفوز اليوم قبل أن يخوض مباراته الأخيرة أمام الشباب، وقد تخدمه نتائج منافسيه على الهبوط بطريقة أو أخرى، لكنه قد يتضرر منها أيضا وفقا لحسابات كثيرة، خاصة وأن منافسيه على البقاء يصل عددهم إلى 6 فرق.

من جانبه، يريد النصر صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، العودة إلى الرياض بكامل نقاط المباراة، والتمسك بآمال حصوله على المركز الثالث، خاصة بعد خسارة التعاون أمام الهلال، وحال تعثر الاتحاد أمام العين اليوم.

وكان النصر كسب لقاءه الأخير أمام الرائد 3/1 فيما تعادل الوحدة مع ضمك 1/1، وسبق للفريقين أن التقيا 20 مرة بدوري المحترفين، فاز النصر 14 مرة، والوحدة 3 مرات، وتعادلا في 3 مواجهات.

الباطن وضمك

يخوض الباطن على ملعبه في حفر الباطن مباراة مصيرية يستقبل خلالها فريق ضمك. ويعتمد الباطن على عاملي الأرض والجمهور في اجتياز هذه المحطة المهمة في مسيرته بالفوز؛ لأن خسارته تعني الاستسلام والعودة إلى دوري الدرجة الأولى وفي نفس انعاش آمال ضمك في البقاء ولو قليلا حال خدمته النتائج الأخرى، أما فوزه فيعني انتعاش آماله في البقاء (حال خدمته النتائج الأخرى)، وبالتالي إرسال ضمك إلى دوري الرجة الأولى.

ويملك الباطن 33 نقطة في المركز الـ13، فيما لضمك 30 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

ولن يكون التعادل في صالح أي من الفريقين.

سبق أن تواجها بدوري المحترفين 6 مرات، كسب الباطن 4 منها مقابل انتصار واحد لضمك، فيما تعادلا مرة واحدة.

أبها والأهلي

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها يحل الأهلي الثامن برصيد 38 نقطة، ضيفا على أبها في لقاء مهم للأخير، حيث يحتاج صاحب الأرض والجمهور إلى الفوز للابتعاد عن الهبوط، وأي نتيجة دون ذلك ستجره إلى حسابات معقدة خاصة وأنه يملك 34 نقطة فقط في المركز الـ12.

وسبق لأبها والأهلي أن التقيا 8 مرات في دوري المحترفين، فاز الأهلي في 5 مواجهات مقابل فوز وحيد لأبها، فيما تعادلا مرتين.

الاتحاد والعين

يسعى الاتحاد الثالث برصيد 50 نقطة وهو يستضيف العين الهابط على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لضمان مقعد يؤهله للعب بدوري أبطال آسيا، خاصة بعد أن حسم الهلال المركز الأول (58 نقطة) وتمسك الشباب بالمركز الثاني (54 نقطة).

ويدرك الاتحاد أن فوزه اليوم فقط هو ما يمنحه فرصة مزاحمة الشباب على المركز الثاني في انتظار ما ستسفر عنه نتائج مباريات الجولة الـ30 الأخيرة، أما تعادله أو خسارته فسيريحان الشباب ويجددان أمل التعاون (47 نقطة) وربما النصر أيضا (45 نقطة) في المنافسة على المركز الثالث.

وكان الاتحاد حقق في الجولة الماضية فوزا مهما على أبها 2 /1.

القادسية والفتح

يبحث القادسية وهو يستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالخبر عن نقاط الأمان وضمان البقاء.

ويحتل القادسية المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة، وهو من بين قائمة المهددين بالهبوط، لذلك فإن الفوز سيمنحه بطاقة إعفاء من الهبوط، فيما الخسارة تدخله ضمن لعبة الحسابات المعقدة وانتظار الجولة الأخيرة لتحديد مصيره.

أما الفتح الذي يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة، فيطمح إلى تحسين مركزه.

خلال 17 مباراة جمعت بين الفريقين في دوري المحترفين، فاز الفتح 9 مرات، والقادسية 4، فيما تعادلا 4 مرات.

الرائد والاتفاق

يستضيف الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام فريق الرائد الطامح للعودة بنقاط المباراة والهروب من حسابات الهبوط.

الفريقان خسرا في الجولة السابقة، الاتفاق تعطل بهزيمته من الباطن 3/2، فيما خسر الرائد من النصر 3/1.

قد لا تهم المباراة فريق الاتفاق صاحب المركز السادس 6 برصيد 41 نقطة كثيرا، لكنه بالطبع سيبحث عن الفوز، في المقابل فإن الرائد لا يريد سوى الفوز ليضمن بقاءه ضمن دوري المحترفين، أو التعادل على الأقل في انتظار خدمة نتائج الفرق الأخرى المنافسة على البقاء، وذلك قبل دخول الجولة الأخيرة.

ويملك الرائد 35 نقطة في المركز العاشر.